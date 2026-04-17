BOXMARK se encuentra en la búsqueda de un calderista para incorporar a su equipo de trabajo.
La empresa ofrece una excelente oportunidad para quienes cuenten con experiencia en industria y busquen desarrollarse en un entorno moderno y altamente automatizado.
BOXMARK
Búsqueda laboral activa
🔧 Calderista
📌 Principales responsabilidades
- Controlar el funcionamiento de las calderas
- Controlar compresores, equipos de frío y sala de bombas
- Realizar la dosificación de químicos
- Tomar muestras para análisis de campo
✅ Requisitos
- Carnet de calderista emitido por OPDS (Excluyente)
- Título secundario técnico electromecánico o similar (Excluyente)
- Movilidad propia (Excluyente)
- Residencia en Brandsen o zonas aledañas
- Experiencia en industria (Deseable)
🎯 Ofrecimiento
- Horario rotativo (3 turnos – turno americano)
- Comedor en planta (80% subvencionado)
- Desarrollo profesional en empresa altamente automatizada
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
