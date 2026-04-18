El sábado 18 y domingo 19 de abril la plaza Hipólito Yrigoyen reunirá puestos de emprendimientos locales y artesanales.

A partir de las 12, los vecinos podrán acercarse y disfrutar de una tarde al aire libre mientras recorren puestos de emprendedores y artesanos de la localidad, además de poder degustar las opciones que ofrecerá el paseo gastronómico.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp