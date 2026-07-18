A partir de las 14 horas la plaza Elvio González de llenará de actividades, diversión y familias que se reunirán para pasar un lindo momento en compañía.

En primer lugar desarrollarán un taller de vuvuzelas en el cual enseñarán a los presentes a hacer sus vuvuzelas de manera casera y que así tengan el elemento disponible para poder alentar a la Selección en la final que se desarrollará el domingo.

Por otro lado también habrá una presentación circense en vivo que se desarrollará de la mano de Agarrumis, un grupo de clowns profesionales que cuentan con más de 18 años de trayectoria.

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