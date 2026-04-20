La preocupación por la posible instalación de una termoeléctrica y un parque industrial en Brandsen volvió a encenderse en las últimas horas. Vecinos organizados retomaron las reuniones y advierten que el conflicto ya trascendió los límites del distrito.

Valeria Fernández

Según explicó, el temor se reactivó tras recientes declaraciones del intendente, quien habría mencionado la intención de promover la radicación de industrias desde Etcheverry hacia este sector. “Eso vino a confirmar una preocupación que ya teníamos”, señaló.

Valeria Fernández, vecina de Brandsen e integrante de un grupo en defensa del medioambiente, habló en el programa Grassi.com y expresó la inquietud creciente frente a la posibilidad de que se reactive el proyecto para instalar una termoeléctrica y desarrollar un parque industrial en la zona.

En ese contexto, los vecinos decidieron retomar las reuniones y comenzar una serie de encuentros con distintos bloques del Concejo Deliberante. El primero de ellos se llevó adelante con representantes de La Libertad Avanza, y anticiparon que buscarán dialogar con todos los espacios políticos.

Uno de los principales puntos de preocupación está vinculado al posible cambio en el uso del suelo. Fernández advirtió que, si bien en principio podrían instalarse industrias de menor impacto, “es un paso muy corto para que luego se habiliten actividades de mayor categoría, incluyendo industrias contaminantes”.

Además, remarcó que se trata de una zona donde ya viven familias desde hace años: “Somos preexistentes, elegimos este lugar por su tranquilidad y su entorno natural. Un proyecto así nos cambiaría la vida completamente”.

En cuanto a posibles instancias de diálogo, los vecinos reclaman la convocatoria a una audiencia pública, entendiendo que se trata de una decisión de gran impacto para toda la comunidad. Sin embargo, la postura general del grupo es clara: no están de acuerdo con la instalación de industrias en el área.

Otro factor que genera preocupación es que la empresa interesada en el proyecto aún sería propietaria de los terrenos donde se proyectaba la termoeléctrica, lo que mantiene vigente la posibilidad de que la iniciativa vuelva a tratarse.

Por el momento, no cuentan con información concreta sobre cómo avanzará el tema en el Concejo Deliberante, aunque algunos concejales ya habrían manifestado su postura en contra.

Fernández también destacó que el reclamo ya no es únicamente local:

“Este rechazo está completamente regionalizado. Hay vecinos de La Plata, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes que también se verían afectados, porque la contaminación sería interjurisdiccional”.

REUNIÓN DE VECINOS CONTRA LAS TERMOELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS

Un grupo de entre 40 y 50 vecinos se reunió el sábado desde las 11:00 en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta 2, en un encuentro convocado por la creciente preocupación ante la posible modificación del Código de Ordenamiento Urbano (COU).

La concentración se desarrolló en la parte trasera del predio y contó con la participación de vecinos autoconvocados junto a integrantes de espacios como Brandsen Recicla y la agrupación Vecinos por un Brandsen Ecológico.

También estuvieron presentes los concejales Miguel Sotelo y Laura Fescina, mientras que se indicó que el concejal Jonathan Roldan —actualmente de vacaciones— respalda la postura de los vecinos.

Durante la jornada se generó un intercambio de opiniones en el que se planteó la necesidad de analizar en profundidad el cambio de uso de suelo, contemplando además las normativas vigentes a nivel nacional.

Según se informó, la manifestación se desarrolló de manera pacífica, sin cortes de tránsito ni interrupciones en la circulación. En diálogo con los presentes, los concejales transmitieron tranquilidad y señalaron que no acompañarían la iniciativa, asegurando el respaldo a los vecinos en el tratamiento del tema dentro del Concejo Deliberante.

El tema vuelve a instalarse en la agenda local y promete generar nuevos capítulos en las próximas semanas, con reuniones políticas, posicionamientos públicos y una comunidad cada vez más movilizada.



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🎙️ REPORTAJE Reportaje realizado a Valeria Fernández en Grassi.com

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