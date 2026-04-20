El concejal de La Libertad Avanza anticipó mayoría opositora para el consorcio de caminos rurales, desestimando que sea necesaria la implementación de una cantera municipal para que pueda ser llevado a cabo.

El concejal de La Libertad Avanza, Miguel Sotelo, dejó definiciones políticas y técnicas tras su participación en una reunión con vecinos y en el marco del inminente tratamiento del proyecto de consorcio para caminos rurales. Entre los principales cambios, detalló la exclusión del tema canteras, una de las herramientas que el Ejecutivo consideraba clave para el abastecimiento de tosca.

El edil confirmó en Grassi.com (Estación Radio) un acuerdo con el radicalismo para avanzar con una propuesta alternativa que será votada en el Concejo Deliberante. “Encontramos junto al radicalismo una posibilidad y ahí la presentamos”, sostuvo Sotelo, al explicar que el dictamen consensuado introduce modificaciones sustanciales respecto al proyecto original impulsado por el oficialismo.

En ese sentido, el concejal defendió la decisión señalando que existen miradas contrapuestas sobre su necesidad: “Para algunos no hace falta la tosca. Son opiniones. Nosotros tomamos en cuenta distintas voces, como la del concejal Carricaburu (UCR) que fue presidente de la Sociedad Rural; lo dijo públicamente”.

De todos modos, Sotelo no descartó que el Ejecutivo pueda acercar un proyecto para una cantera “y ahí votaríamos por una cava municipal o mixta, de acuerdo con lo que se necesite, pero que haga un proyecto nuevo y que esto se vea más adelante”.

Otro de los puntos centrales del nuevo esquema es la incorporación de una cláusula de cumplimiento estricto: “Esto es un contrato y si una de las dos partes no cumple con lo que tiene que cumplir, se cae el consorcio”. La medida busca garantizar el funcionamiento efectivo del sistema y evitar dilaciones o incumplimientos.

Además, el proyecto prevé la participación directa del Concejo en el seguimiento del consorcio: “Un integrante de cada bloque va a participar para que el Legislativo esté informado ‘in situ’”, explicó Sotelo, remarcando la necesidad de control político y transparencia.

En cuanto a los números, el edil anticipó un escenario ajustado: “Sale 7 a 6”, afirmó, dejando entrever una votación dividida, pero con mayoría opositora. La ausencia de Jonathan Roldán (LLA) no modificaría el resultado final a la vez que desconoce la postura de Lucas Bronicardi (DAF).

Respecto al financiamiento, Sotelo aclaró que no habrá cambios en la estructura base de la tasa vial, aunque sí se incorpora un mecanismo de incentivo ligado a la cobrabilidad. “Hay una motivación para que más contribuyentes paguen, porque van a ver reflejado el arreglo de los caminos. Si mejora la recaudación, una parte de ese incremento va directamente al consorcio”, explicó.

Según detalló, actualmente el esquema contempla un 60% de afectación de la tasa, pero ese porcentaje podría incrementarse en función del aumento en el cumplimiento de pago: “Si sube la cobrabilidad, también sube el aporte al consorcio. Eso genera un círculo virtuoso”.

REUNIÓN POR TERMOELÉCTRICAS: RESPALDO A LOS VECINOS

En paralelo, Sotelo se refirió a la reunión mantenida con vecinos preocupados por la posible instalación de termoeléctricas u otros desarrollos industriales en la zona. Allí destacó el tono del encuentro y la claridad del planteo ciudadano.

“Fue una reunión cómoda, sin griterío, sin cortes de ruta. Muy tranquila”, describió. Y sintetizó el eje del reclamo: “Los vecinos eligieron venir a vivir a un lugar verde, buscando bienestar y salud. No quieren que se instalen actividades que les cambien la forma de vida”.

El concejal utilizó un ejemplo para explicar la postura: “Muchas veces pasa que una actividad es preexistente y después llegan los vecinos. Acá es al revés: los vecinos son preexistentes. Entonces sienten que tienen derecho a defender ese lugar”.

En esa línea, aseguró que su bloque acompañará esa mirada: “Si la ciudadanía entiende que este no es un lugar para ese tipo de emprendimientos, nosotros vamos a defender esa posición. Vamos a votar para que no se contamine ni se perjudique a los vecinos”.

ALERTA PREVENTIVA Y PEDIDO DE PARTICIPACIÓN

Sotelo también aclaró que, por el momento, no hay proyectos formales presentados para la instalación de termoeléctricas, aunque reconoció la preocupación existente. “Claro y presentado, no hay nada. Pero los vecinos no quieren que los sorprendan como el año pasado”, advirtió.

En ese sentido, explicó que la comunidad está en una etapa de organización y prevención: “Están empezando a hablar del tema, a informarse y a prepararse. Antes muchos no sabían lo que estaba pasando y eso generó mucha confusión”.

Finalmente, el edil remarcó la importancia de abrir instancias formales de debate: “La idea es que haya audiencia pública, que todos puedan expresarse y que la información llegue a toda la comunidad, incluso a quienes no viven en la zona”.

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