En un acto encabezado por el intendente Fernando Raitelli y el secretario de Seguridad José González. También se oficializaron modificaciones en el C.P.R. y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

En un acto formal realizado este miércoles al mediodía, se llevó a cabo el relevo de autoridades en distintas dependencias policiales del distrito de Brandsen, destacándose la asunción de la subcomisaria Marta Adriana Nigro como nueva titular de la Estación de Policía Comunal.

La ceremonia fue encabezada por el intendente municipal, Fernando Raitelli, junto al secretario de Seguridad comunal, José González, entre otros integrantes del gabinete; y contó con la presencia de autoridades policiales provinciales y locales.

Durante el acto, la superintendenta de Seguridad Región Capital II, comisaria general María Laura Amaya, dispuso formalmente la designación de Nigro, quien reemplaza al subcomisario Jonás Buroni. La medida se enmarca en la reorganización de la conducción policial en el distrito, que también incluyó cambios en el Comando de Policía Rural (C.P.R.), donde quien asumió para ocupar el cargo mayor fue Aníbal Nuñez. En cuanto a la Comisaría de la Mujer y la Familia, quien asumió como nueva Oficial Principal fue Laura Delpretti.

Tras la lectura del acta correspondiente, las autoridades rubricaron el documento que oficializó el traspaso de mando, dando paso luego a los discursos. En ese marco, Nigro agradeció la confianza depositada en su persona y destacó el trabajo articulado con la Dirección de Género del municipio durante su desempeño previo. “Trataré de hacer lo mejor posible por la ciudadanía de Brandsen”, expresó.

Por su parte, el intendente Fernando Raitelli subrayó la importancia del nombramiento, al señalar que se trata de la primera mujer en ocupar la jefatura de la Estación de Policía Comunal. Además, valoró su trayectoria en la Comisaría de la Mujer y la Familia y remarcó el acompañamiento del Ministerio de Seguridad bonaerense en la decisión.

El jefe comunal también presentó oficialmente al nuevo jefe de la Policía Comunal, el comisario inspector Claudio Alejandro Filito, y destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas del municipio, especialmente en materia de género y contención social.

El acto concluyó con el respaldo institucional a las nuevas autoridades y el compromiso de continuar fortaleciendo las políticas de seguridad en el Distrito.

TRANSMITIMOS EN VIVO

Encontralo en InfoBrandsen Todo lo que buscás está en nuestras Guías Interactivas 🩺 GUÍA DE PROFESIONALES 🛍️ GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp