Este viernes desde las 10.30 en el CAPS de Jeppener se llevará a cargo una disertación para la preparación integral para la maternidad y paternidad.

El mismo es un espacio “para acompañar este momento tan importante, donde vamos a compartir herramientas e información sobre puerperio, emociones durante la gestación, vuelta al trabajo y organización de bancos y reservas de leche”.

Desde la Comuna invitan a acercarse y participar del encuentro.



📅 Viernes 10/04

🕥 10:30 hs

📍 CAPS de Jeppener

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

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