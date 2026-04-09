Este viernes desde las 10.30 en el CAPS de Jeppener se llevará a cargo una disertación para la preparación integral para la maternidad y paternidad.
El mismo es un espacio “para acompañar este momento tan importante, donde vamos a compartir herramientas e información sobre puerperio, emociones durante la gestación, vuelta al trabajo y organización de bancos y reservas de leche”.
Desde la Comuna invitan a acercarse y participar del encuentro.
📅 Viernes 10/04
🕥 10:30 hs
📍 CAPS de Jeppener
Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
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