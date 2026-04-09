Le reclaman $380.000 por una presunta manipulación del medidor. El hombre asevera que su casa es sustentable y que hace cinco años espera un medidor bidireccional.

Un vecino del barrio El Rodeo se comunicó con InfoBrandsen para dar a conocer una situación que atraviesa con el servicio eléctrico, tras una inspección realizada por la empresa EDELAP en su domicilio.

Se trata de Esteban Sergio Zacharczuk, quien explicó que es propietario de una vivienda con sistema de energía solar: “Mi casa es sustentable, tengo 12 paneles solares que generan energía, por eso prácticamente no consumo de la red”, señaló.

Según relató, durante una inspección realizada en su ausencia, se habría detectado una presunta irregularidad en el medidor, situación que luego derivó en una notificación y una multa. “Dicen que el medidor estaba manipulado, pero yo no necesito robar”, afirmó.

El vecino también manifestó su preocupación por las consecuencias del procedimiento: “Me están pidiendo que pague una multa de $380.000 y me dicen que si no pago me cortan la luz”.

Además, indicó que desde hace años viene solicitando la instalación de un medidor bidireccional para poder volcar a la red la energía que genera: “Hace más de cinco años que lo vengo pidiendo y nunca tuve una solución”, expresó.

En otro tramo de su testimonio, también mencionó problemas en el suministro eléctrico en el barrio: “Tenemos cortes frecuentes y variaciones de tensión que afectan a los vecinos”.

Finalmente, sostuvo que busca visibilizar su situación y aclarar lo ocurrido: “Soy una persona de trabajo, invertí para tener energía limpia y no tener problemas. Solo quiero que se revise mi caso y se aclare lo que pasó”.

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