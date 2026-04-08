Aunque se trata de una efeméride de carácter mundial y con origen en el exterior, en la Argentina encuentra su mayor expresión, donde esta preparación ocupa un lugar central en la cultura culinaria.

La diversidad geográfica del país ha permitido el desarrollo de múltiples variantes de empanadas, con características propias según la región. Este alimento, que surgió como una solución práctica para transportar comida durante largos viajes, se adaptó a las necesidades de un territorio extenso, donde durante siglos predominaban los traslados en carreta. Con el tiempo, su consumo dejó de estar ligado únicamente a la necesidad para convertirse en una tradición gastronómica arraigada.

El origen de la empanada, sin embargo, es anterior a su llegada al país. Se estima que sus primeras versiones surgieron en la antigua Irán, donde eran utilizadas como alimento en travesías por el desierto. Preparaciones similares, como el Fatay, la Sfiha, las Samosas y los Piroshki, dan cuenta de esta herencia culinaria que se expandió con el paso del tiempo.

La difusión de estas preparaciones continuó en la Península Ibérica durante la dominación musulmana. Tras la consolidación del cristianismo en 1492, las empanadas ya formaban parte de la tradición española, con presencia destacada en regiones como Galicia y Asturias.

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Con la llegada de los europeos a América, esta preparación se incorporó a las costumbres locales, adquiriendo nuevas formas, rellenos y técnicas de cocción. En la Argentina, las variantes más reconocidas se consolidaron en la región andina, especialmente en provincias como Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero.

La relevancia de la empanada en la cocina nacional ha sido reconocida oficialmente por la Secretaría de Cultura de la Nación, que la declaró Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico Argentino. De este modo, este plato no solo se reafirma como un clásico de la mesa, sino también como un símbolo de la historia, la diversidad y la identidad del país.

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