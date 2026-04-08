El intendente Nicolás Mantegazza anunció la entrega de un subsidio de 200 millones de pesos destinado al cuerpo de Bomberos Voluntarios del distrito, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y acompañar el crecimiento de la comunidad.

El encuentro se llevó a cabo junto al equipo de Bomberos Voluntarios de San Vicente, donde se oficializó este aporte que permitirá avanzar en un nuevo esquema de desarrollo del Cuartel Central. La inversión contempla obras de ampliación y modernización, proyectando un espacio más amplio, funcional y preparado para responder a las demandas actuales y futuras.

Además, los fondos estarán destinados a mejorar el funcionamiento diario de la institución, incluyendo la adquisición de equipamiento, mejoras en infraestructura y recursos complementarios esenciales para optimizar el servicio.

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En la reunión participaron el presidente de la institución, Norberto Barciocco, autoridades del cuerpo activo y miembros de la comisión directiva, quienes destacaron la importancia de esta decisión para continuar fortaleciendo la labor bomberil.

Este subsidio representa una inversión estratégica que consolida el crecimiento institucional y reafirma el acompañamiento del Estado local a una de las entidades más valoradas por la comunidad.

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