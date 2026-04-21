El flamante presidente del Vecinalismo por Brandsen defendió el comunicado del espacio, cuestionó la gestión municipal y aseguró que trabajan en propuestas concretas para presentar ante el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

En una extensa entrevista en Grassi.com (Estación Radio), Ariel Rivarola, nuevo presidente del partido Vecinalismo por Brandsen, profundizó sobre un reciente comunicado emitido por el espacio y dejó definiciones sobre el rol de la política local, la situación del distrito y los desafíos que enfrentan como fuerza vecinalista.

En primer lugar, Rivarola puso en valor la decisión de pronunciarse públicamente en un contexto alejado de la contienda electoral. En ese sentido, remarcó que el objetivo de su conducción es sostener una presencia constante en el territorio: “No podemos permitirnos estar solamente a dos o tres meses de las elecciones y decir ‘presente, acá estamos’. Necesitamos trabajar todo el tiempo, estar atentos a todos los problemas que tenemos en nuestro querido partido”.

El dirigente explicó que el comunicado tuvo un tono “fuerte” y logró una importante repercusión, pero aclaró que no se trató de un ataque político: “No fue agresivo. Fue un comunicado con mucha firmeza porque queremos estar más cerca de la gente, escuchar la problemática e intentar que la gestión de gobierno accione”.

Entre los ejes centrales que planteó el vecinalismo, mencionó los caminos rurales, la planta de efluentes, el empleo, la educación y la seguridad. “Son temas muy importantes, pero hay un sinfín de problemas que atravesamos como comunidad. Lo que buscamos es que se trabaje y se encuentre un plan de solución inmediata, porque esto necesita resolverse ya”, subrayó.

SOBRE LA GESTIÓN ACTUAL

Consultado sobre las causas de la falta de respuestas, Rivarola fue directo: “Principalmente creemos que se está haciendo una mala gestión. Lo que se recauda en el municipio está siendo mal administrado y se le está dando importancia a cosas que no son tan importantes”. No obstante, reconoció que existen limitaciones presupuestarias: “Los recursos no son tan grandes como para encarar obras importantes, como la reparación de los caminos rurales, que es un tema muy delicado”.

En cuanto a su recorrido político, indicó que lleva tres años de participación en el vecinalismo y que su asunción como presidente se dio en el marco de un proceso de renovación interna. “Hubo recambio de autoridades. Hay gente que continúa trabajando, quizás con menor jerarquía en cargos, pero todos son importantes, y también se está sumando gente nueva”, explicó. Incluso adelantó que algunos de los nuevos integrantes provienen de otros espacios políticos: “Con el tiempo se van a empezar a escuchar nombres de gente que ya conocen”.

CHARLAS CON BRONICARDI

Sobre posibles articulaciones con otros sectores, como el espacio vecinalista Nuevo Brandsen, señaló que por ahora no es un tema en agenda: “Tuve una charla con Lucas Bronicardi, que me llamó para felicitarme, pero no hemos tratado internamente una posible alianza. Es algo que está por evaluarse”.

Rivarola también coincidió en la importancia de institucionalizar las propuestas del espacio y llevarlas al ámbito formal. “Hay gente trabajando en eso. Brevemente vamos a estar acercando nuestras propuestas para que sean evaluadas. Necesitamos que se revisen y que se pueda sacar en limpio lo que realmente sirva”, afirmó.

En ese marco, recordó antecedentes donde iniciativas del vecinalismo lograron ser incorporadas en la órbita municipal, como la creación de la mesa de producción. “Eso demuestra que es posible. Lo importante es que se evalúen las ideas y que, más allá de quién las impulse, se concreten si son beneficiosas para la comunidad”, indicó.

“VIVIMOS COMO PODEMOS”

Hacia el cierre, el dirigente buscó correrse de la lógica de confrontación partidaria y planteó una mirada centrada en los vecinos: “Esto no es una crítica política al oficialismo. No es una discusión partidaria, es una discusión sobre la calidad de vida de los vecinos. Cuando las cosas no funcionan hay que decirlo, y cuando hay soluciones hay que sentarse a dialogar, dejar los egos de lado y trabajar”.

Finalmente, dejó una definición que resume su diagnóstico sobre la realidad local: “Vivimos como podemos. Sin duda falta gestión, falta trabajo, planificación y decisiones políticas. Son temas que no se van a resolver con discursos, sino con trabajo sostenido”.

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