En el marco de una jornada de reclamos, este lunes Suteba llevó adelante una movilización en defensa del sistema jubilatorio provincial, mientras que para este martes la Escuela Secundaria Técnica N°1 informó que dictará clases de manera remota debido al paro de auxiliares.

📢 Reclamo por los fondos del IPS

Este lunes, desde Suteba se movilizaron hacia la sede de ANSES para exigir la devolución de fondos jubilatorios que, según expresan, corresponden al Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires.



El reclamo está dirigido al Gobierno Nacional, al que señalan por mantener una deuda desde diciembre de 2023 que ya superaría los 2 billones de pesos.

Además, advierten que esta situación podría estar vinculada a posibles cambios en las condiciones de acceso a la jubilación, lo que pondría en riesgo derechos de trabajadores activos y jubilados.

En ese marco, reafirmaron la defensa de la caja previsional provincial y de un sistema público, solidario y de reparto.

🏫 Clases virtuales en la Técnica N°1

Por otra parte, desde la Escuela Secundaria Técnica N°1 informaron que este martes 21 de abril la jornada escolar se desarrollará de forma remota.

La decisión se debe al alto acatamiento al paro de auxiliares convocado por ATE, lo que impide garantizar las condiciones de higiene necesarias para el normal funcionamiento de las clases presenciales.

En este contexto, los docentes enviarán a los estudiantes el Plan de Continuidad Pedagógica (PCP) para sostener el desarrollo de las actividades educativas desde los hogares.

Desde el equipo de conducción agradecieron la comprensión y el acompañamiento de las familias.

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