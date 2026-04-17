Un vecino denunció la acumulación de residuos frente a la casa de su madre en Las Mandarinas y advirtió que la situación se repite en varias cuadras del barrio.

Un vecino de Brandsen expuso públicamente su preocupación por la falta de recolección de residuos en el barrio Las Mandarinas, donde -según relató- hace más de un mes que la basura se acumula en la vía pública sin ser retirada.

Se trata de Yoel, quien aseguró a InfoBrandsen que la situación afecta directamente a su madre, una persona con discapacidad que reside en calle Saavedra, entre Fait y Hansen. “Hace 20 días, un mes, sacaron una palmera del fondo, unas bolsas de basura y hojas, y sigue todo ahí. Hace fácil un mes y pico que está en la puerta de la casa de mi mamá”, expresó.

El vecino explicó que, por cuestiones laborales, solo regresa los fines de semana, momento en el que advierte el deterioro de la situación. Además, remarcó que el problema no es aislado, sino que se extiende a distintos puntos del barrio.

“No es solo en la casa de mi mamá, sino que en Saavedra para el lado del cementerio hay cantidad de hojas y basura. Enfrente del corralón también hay colchones y un montón de residuos tirados”, detalló.

En ese sentido, fue contundente al señalar la ausencia del servicio: “Hace un mes que no hay recolección de la basura”. Finalmente, Yoel pidió visibilizar el reclamo para obtener una pronta respuesta de la Comuna

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