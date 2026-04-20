El Municipio de San Vicente acompañó el desarrollo de las competencias de running y kickboxing que convocaron a vecinos y vecinas de toda la región en la localidad de Alejandro Korn, consolidando al distrito como un punto de referencia para la actividad deportiva.



Por un lado, por la mañana, se llevó adelante la cuarta edición de la carrera organizada por 7Kronos en el Parque Urbano Viejo Casal, donde corredores y corredoras participaron de una jornada que combinó competencia, recreación y vida saludable. La maratón fue en homenaje a Hugo Beltrán, vecino del barrio Versalles.



La actividad contó con más de 600 corredores de toda la provincia de Buenos Aires, en un circuito preparado especialmente para la ocasión, donde los participantes pudieron disfrutar del deporte al aire libre.



Por la tarde, San Vicente fue sede del Regional Grand Prix Gala de deportes de contacto, un evento de gran nivel que reunió a destacados competidores en el Microestadio del Polideportivo Municipal Padre Mugica.



En la velada de deportes de contacto hubo peleas de kick boxing, full contact y boxeo, se pusieron en juego 7 cinturones de índole municipal, regional y 1 Nacional.



En el cinturón nacional de full contact 57kg, el peleador de Alejandro Korn, Cristian Fernández se quedó con el cinturón y autoridades de la WKF, anunciaron que lo van a postular como retador mundial para ir por el máximo título de la categoría.



La jornada fue organizada por la Asociación Regional de Deportes de Contacto y fiscalizada por la WKF (World Kickboxing Federation).

Este tipo de iniciativas fomentan el deporte, la inclusión y el encuentro comunitario. Además, se valoró el trabajo conjunto con organizadores, asociaciones deportivas y el equipo local de Deportes, que hizo posible la realización de ambos eventos.



Estas propuestas no solo impulsan la actividad física y el bienestar, sino que también fortalecen el posicionamiento de San Vicente como sede de grandes encuentros deportivos en la región.

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