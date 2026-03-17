El 14 de marzo, la organización barrial celebró el acto de cierre de la primera edición del concurso Mujeres del Barrio Las Mandarinas 2026.

El evento fue conducido por Sebastián Soria y los jurados fueron Darío Nuñez, Graciela Canteros y María J. Nuñez. A lo largo de la jornada llevaron adelante la mención especial de tres mujeres que se postularon con distintas propuestas escritas para participar de la competencia. Todas ellas leyeron sus producciones para el público que se sintió parte de cada una.

Por otro lado Darío Nuñez, Alejandro G. Dewey y Nicolás Viganó presentaron un bloque musical que fue acompañado al compás por la presentación de los integrantes del taller Danzas Peñeras que dictan en el mismo Club.

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