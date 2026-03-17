San Vicente fue sede de la apertura del Pre Congreso de Salud Provincial.



Nicolás Mantegazza encabezó en San Vicente la apertura del Pre Congreso de Salud Provincial de la Región Sanitaria XI, un encuentro que reunió a autoridades sanitarias, intendentes, equipos de salud y representantes institucionales con el objetivo de fortalecer el sistema público de salud.



La actividad se llevó a cabo en la histórica Quinta 17 de Octubre y contó con la participación del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Este espacio forma parte de las instancias preparatorias del Congreso Provincial de Salud (COSAPRO), donde los distintos municipios y regiones sanitarias analizan la situación del sistema sanitario y elaboran propuestas de políticas públicas.



Durante la jornada se desarrollaron mesas de trabajo y talleres en los que se abordaron temas vinculados a la Atención Primaria de la Salud, el fortalecimiento de las redes de atención y las políticas públicas en salud mental, ejes centrales para seguir consolidando un sistema sanitario más cercano y eficiente.



“Seguimos trabajando junto a la Provincia para fortalecer el sistema de salud y mejorar la atención de nuestros vecinos y vecinas”, destacó Mantegazza al referirse a la importancia de estos espacios de articulación y planificación conjunta.



El Pre Congreso de Salud es un ámbito de participación y debate en el que se intercambian experiencias, se identifican problemáticas comunes y se construyen líneas de trabajo conjuntas entre la Provincia y los municipios.



Las conclusiones y propuestas que surgen de estas reuniones regionales son luego presentadas en el Congreso Provincial de Salud, que se realizará el 15,16 y 17 de abril en Mar del Plata, donde se definen estrategias para mejorar el acceso y la calidad de la atención en todo el territorio bonaerense.



La actividad permitió consolidar el trabajo coordinado entre los distintos actores del sistema sanitario de la región, con el objetivo de continuar impulsando políticas públicas que garanticen el derecho a la salud para toda la comunidad.

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