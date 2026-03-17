El predio de La Tranquera volvió a ser un punto de encuentro y celebración. Hoy lo recordamos y te explicamos por qué se celebra el 17 de marzo.

El fin de semana pasado, decenas de familias se acercaron para disfrutar de dos días llenos de alegría. Si bien la gastronomía fue el centro del festejo, las decenas de familias también pudieron disfrutar de música, puestos de emprendedores, puestos de artesanos, shows en vivo y mucho más. Los más chicos también pudieron ser parte del mismo ya que disfrutaron de juegos inflables al aire libre junto a otros chicos.

Román el Original fue el broche de oro para este fin de semana festivo, ya que reunió a todos frente a un escenario que recibió el acompañamiento de un público decidido a cerrar el fin de semana de la mejor manera.

¿Por qué el 17 de marzo se celebra el día de San Patricio?

Cada 17 de marzo se conmemora el Día de San Patricio, una festividad en honor al patrono de Irlanda que, con el paso del tiempo, se convirtió en una celebración de alcance internacional. La elección de esta fecha responde a la creencia de que ese día, en el año 461, falleció este referente religioso cuya vida, aunque no está completamente documentada, dejó una profunda huella en la historia irlandesa.

Se estima que San Patricio nació alrededor del año 385 en una zona cercana al Muro de Adriano, en el actual territorio de Gran Bretaña. Provenía de una familia vinculada al cristianismo: su padre era diácono y su abuelo presbítero. Sin embargo, su acercamiento más profundo a la religión se dio con el tiempo, especialmente en contextos adversos que marcaron su juventud.

A los 16 años fue secuestrado por piratas y llevado a Irlanda como esclavo. Durante seis años vivió en cautiverio, trabajando como pastor. Este período resultó decisivo en su vida, ya que fortaleció su fe y le permitió aprender el idioma y las costumbres locales. Según la tradición, fue entonces cuando comenzó a experimentar revelaciones —ya sea en sueños o a través de voces— que le indicaron el momento de escapar. Siguiendo esa señal, logró huir y regresar a su tierra.

Tras recuperar la libertad, dedicó las siguientes décadas a formarse y predicar el cristianismo. Tiempo después, una nueva visión lo impulsó a regresar a Irlanda, donde desarrolló una intensa labor evangelizadora que lo llevó a ser reconocido como el patrono del país. A su figura también se le atribuye el uso del trébol —o shamrock— como símbolo para explicar la Santísima Trinidad, utilizando sus tres hojas como metáfora de esta creencia.

En la actualidad, el Día de San Patricio se celebra en numerosos países y ha trascendido su carácter religioso para convertirse en una festividad cultural. Entre sus símbolos más representativos se encuentran el color verde y la cerveza. El verde remite a Irlanda, conocida como “la isla esmeralda” por sus extensos paisajes vegetales, mientras que la cerveza es una de las bebidas más populares del país y forma parte central de los festejos en todo el mundo.

NOTA PUBLICADA EL 14 DE MARZO

Con gran presencia de artistas y el cierre de Román El Original.

Durante el próximo sábado 14 y domingo 15 de marzo, se realizará el 3° Festival de San Patricio en la localidad de Jeppener, en lo que promete ser un gran fin de semana. En el evento, que se desarrollará en el Predio La Tranquera, habrá puestos gastronómicos, amplio patio cervecero y bandas en vivo con la presencia de Román el Original. Cada jornada será libre y gratuita.

Si bien resta confirmar la todalidad y la disposición de la grilla de artistas, también se confirmó la presencia de La Descokada, D’ Jaboo, La Colo y la Band Fest, La 90 y un tributo a Leo Mattioli. Auspician el evento: Municipalidad y Sabores Brandseños.

¿Quién fue San Patricio y qué se celebra?

San Patricio fue un sacerdote y obispo cuyos orígenes están rodeados de leyenda y que murió el 17 de marzo del año 461. Se cuenta que nació en el año 387 y con 16 años fue secuestrado por unos piratas y vendido en algún lugar de Irlanda como esclavo; quizá no fuera siquiera irlandés, sino galés, inglés o escocés.

Canonizado en 1780, se le conoce por ser un misionero cristiano prolífico fundador de muchos colegios e instituciones religiosas que dejó como legado.

St. Patrick’s Day, además de en su país de origen, Irlanda, se celebra a lo grande en muchas ciudades del mundo a los que llegó inmigración masiva de esta nacionalidad en el siglo XX.

En los últimos años, al igual que se han exportado otras fiestas anglosajonas, esta festividad está desplazando en los últimos años como referente a San Patricio al igual que Halloween lo hizo con el Día de Difuntos o de Todos los Santos.

Cada año, en muchas ciudades del mundo bulle St. Patrick’s Day, pero además de beber cerveza y lucir el shamrock o el trébol de la suerte, que simboliza Irlanda, el Día de San Patricio, en castellano, conmemora la vida de este santo, patrón de los irlandeses.

Se cuenta que el verde es el color simbólico de Irlanda, entre otras cosas, porque vestirse de verde te hace invisible y te libra de las jugarretas que te puedan causar los duendes presentes en la mitología celta.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp