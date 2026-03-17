Ayer se iba a celebrar un plenario por seguridad en Gómez pero el mismo fue postergado nuevamente. Al respecto expresaron su decepción por lo sucedido.
A raíz de los hechos de inseguridad que tuvieron lugar en la localidad de Gómez, se programó una reunión para poder tomar medidas al respecto. En primera instancia se iba a realizar el pasado lunes 1° de marzo, pero fue suspendida; ayer finalmente estaba pautada para realizarse a las 18 en el salón de la Unión Vecinal, pero fue nuevamente reprogramada para este viernes 20.
De la misma participarían vecinos, Policía y parte del Ejecutivo. Sin embargo, una vez que confirmaron la suspensión por parte de la delegación, los vecinos mostraron su molestar, como el caso de Carlos, quien dialogó con InfoBrandsen para expresar su disconformidad.
«Cuando una reunión tan importante se reprograma, significa que no es tan importante», comenzó diciendo y agregó: «La gente de Gomez está muy molesta. Hace 10 días que anunciaron esta reunión de seguridad. Nos pasamos la voz en todo el pueblo, y a los que no viven permanente; es decir los del fin de semana y a último momento, ¡nos dan esta noticia!
Carlos explicó que además de los residentes, iban a participar vecinos que viven en La Plata, Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y Adrogué -entre otros- que cuentan con propiedades en Gómez y «dejaron diligencias que tenían que hacer, precisamente hoy. Imaginen la decepción».
Por último apuntó contra los hipotéticos asistentes: «De los tres que iban a venir, ¿no pudo venir uno siquiera? Para romper el hielo; para comenzar el diálogo sobre la problemática. Esto que sucedió es una paparruchada».
