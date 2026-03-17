Un integrante de la comunidad educativa de aquel establecimiento explicó que el problema radica con el transporte y pide una pronta solución.

Si bien ya vamos tres semanas desde el inicio del Ciclo Lectivo en la Provincia de Buenos Aires, hay alumnos del Distrito que no han podido arrancar las clases. Es el caso de los alumnos de la EES N.º 6 de Samborombón.

Según contó un miembro de la Comunidad Educativo a InfoBrandsen que al momento hay chicos que continúan sin clases porque aún no se habrían solucionado los contratos con algunos transportistas.

“Es una pena porque son chicos que trabajan en los campos y ya con la Combi les cuesta venir”, estimó esta misma persona, a la vez que el motivo del reclamo es para que el Ejecutivo, el HCD y el Consejo Escolar estén al tanto de la situación. Y advirtió que esta situación es lamentable “porque así se caen los estudiantes del sistema; principalmente los varones que ayudan a sus padres en las tareas rurales”.

En tanto, una mamá del establecimiento también dialogó con este portal y ratificó lo dicho por la otra parte, además de sumarle un agravante: “La verdad que por más que tengan vehículo, el sueldo de la gente de campo no alcanza para solventar los viajes diarios a la escuela. Además hay lugares dónde los padres están en horario laboral y no les permiten salir de sus lugares de trabajo; las distancias son de muchos kilómetros y no hay transporte público”.

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