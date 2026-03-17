El Padre Edwin Pinzón es el nuevo párroco de la Santa Teresita

Quedó oficializado mediante la Misa de Toma de Posesión presidida por el Obispo Monseñor de la Diócesis de Chascomús, Juan Ignacio Liébana.

En la jornada del domingo, se oficializó la llegada del Padre Edwin Andrés Pinzón como nuevo párroco de la Parroquia Santa Teresita y la designación del templo como “Comunidad Religiosa Vocacionista” en la Diócesis de Chascomús.

Desde la sede eclesiástica comentaron que su servicio pastoral en la ciudad de Dolores, luego en Ranchos y ahora en nuestra Ciudad tras la Misa de Toma de Posesión.

La celebración, calificada como “muy significativa”, fue presidida por el Obispo Monseñor Juan Ignacio Liébana, el Padre Superior General de la Sociedad de las Divinas Vocaciones (Vocacionistas) Ciro Sarnataro, SDV, Superior Regional Padre Emiliano Pirán Vargas, SDV, el Padre Menegildo Santos, SDV, el Padre Martín Schmidt, C.R, Sacerdotes, Diáconos, Hermanos Vocacionistas y toda la comunidad.

“Esta comunidad nace para orar y ayudar a descubrir la vocación de cada persona en el mundo. Porque cada uno de nosotros ha sido soñado por Dios, y la mejor vocación es justamente aquella que Dios soñó para nuestra vida, ya que Él mismo nos da las herramientas para poder cumplirla”, manifestó Liébana durante la misa.

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