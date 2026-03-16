Entregaron los certificados de la Diplomatura en Agroecología.



Estudiantes egresados recibieron sus diplomas en un acto realizado en el Centro de Extensión Universitaria, en articulación con la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Unión de Trabajadores de la Tierra.



El intendente Nicolás Mantegazza participó de la entrega de certificados a estudiantes egresados de la Diplomatura en Agroecología, acompañado por el secretario de Política y Territorio de la Universidad Arturo Jauretche, Julián Dércoli, así como también por el docente y representante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Agustín Suárez.



Dicha propuesta académica se dictó en el Centro de Extensión Universitaria en articulación con la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Unión de Trabajadores de la Tierra.



Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de fortalecer las políticas educativas que acercan nuevas oportunidades de formación a la comunidad. En ese sentido, señaló que “esto es un programa que se hace posible por una decisión política del gobierno de la provincia y por un municipio que tiene a la educación como prioridad”.



Asimismo, remarcó el valor de impulsar propuestas que vinculen el conocimiento con el desarrollo local y el cuidado ambiental. “Tenemos que construir y cuidar a nuestra comunidad porque no entendemos el crecimiento de nuestra ciudad con un desarrollo positivo si no es de la mano del trabajo y cuidando el ambiente”, expresó.



Los estudiantes recibieron sus diplomas luego de completar esta formación orientada a promover prácticas productivas sustentables y fortalecer el desarrollo local con una mirada comprometida con la producción de alimentos saludables.



La diplomatura forma parte del Programa Puentes, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación superior en el distrito y generar nuevas oportunidades de formación para vecinos y vecinas de San Vicente.



Durante la jornada también estuvieron presentes referentes académicos y docentes de la carrera, quienes acompañaron a los egresados en este importante logro. “Celebramos este momento donde el acuerdo permite que la educación pública y gratuita esté con mucha firmeza y vida en San Vicente”, concluyó Mantegazza.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp