En el marco de las actividades por el 24 de marzo, se realizará en Brandsen el taller gratuito “Memoria en imágenes”, una propuesta abierta a toda la comunidad para reflexionar sobre la memoria a través del lenguaje audiovisual.

El encuentro propone un espacio creativo donde los participantes podrán explorar miradas personales y colectivas a partir de la fotografía y el video. No es necesario tener experiencia previa ni contar con equipos profesionales: con herramientas de uso cotidiano, como un celular, se puede participar y crear.

El taller estará a cargo de los profesionales Florencia Petrosino y Nicolás Aboaf, quienes acompañarán el proceso de producción de imágenes y relatos audiovisuales. Los trabajos realizados durante la actividad formarán parte de una muestra que se realizará posteriormente.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo a las 18:00 horas en el Museo y Archivo Histórico de Brandsen.

Las personas interesadas pueden reservar su lugar comunicándose al 2223 67-8821.

El taller es gratuito y abierto a todo el público, sin límite de edad.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp