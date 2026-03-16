Ulises Gallinares se comunicó con InfoBrandsen para recordar este comic japonés que luego de 3 décadas sigue indeleble en los recuerdos de algunas personas que se vieron atravesadas por cada uno de sus capítulos.

Su mensaje fue el siguiente:

«Al escribir estas líneas se me planta un lagrimón por dos cuestiones: La primera es que esta serie marcó mi adolescencia en particular, y mis creencias en general, allá por 1999 (tenía 13 años). La segunda es que desde la existencia de internet siempre quise realizar un blog o página hablando de los personajes, hacer un resumen o explicar la serie, porque básicamente el que te dijo que la entendió a la primera, te mintió. No quiero seguir escribiendo sin antes agradecer a Alejandro Tucci por inducir a que empiece a leer este manga (o historieta japonesa), y a una extraña que, al verme dubitativo a la hora de comprar el primer número en una comiquería de CABA me supo explicar un poco el contexto de la trama.



Shin Seiki Evangelion en japonés, o Neón Génesis Evangelion como lo conocimos en español, significa traducido “Mensaje de la Nueva Era”, y en octubre se cumplieron 30 años de la emisión del primer del capítulo, allá por 1995 de la mano del Estudio Gainax (que paradójicamente presentó quiebra en 2025) y su director Hideaki Anno, que también es cofundador de la mencionada empresa. El animé (o serie animada) es la obra original, sin embargo, la publicación del manga comenzó un año antes con guion e ilustración de Yoshiyuki Sadamoto.



Dejando de lado las cuestiones técnicas que son las más densas, pero a la vez necesarias, voy a dividir la reseña en 3 etapas: la primera un análisis y recomendación, la segunda es explicar al menos lo suficiente como para que veas y puedas comprender medianamente de que va, y la última ya serían spoilers (pero tranqui que te voy a avisar) para atar cabos sueltos.



Evangelion marcó una era, es de esas historias bisagras en donde hay un antes y un después. Cualquier despistado va a creer que es un dibujo animado de mechas para los más chicos, incluso la puede llegar a poner a la altura de Mazinger Z, o de los Power Rangers cuando invocaban al Megazord para hacer frente a los kaijus o monstruos gigantes, muy al estilo Godzilla. No hay nada más alejado de la realidad que caer en esa creencia. Evangelion es una serie que, desde un punto filosófico, plantea (y replantea) temas como el Ser, las relaciones interpersonales; pasando por conceptos profundos como la felicidad, la aceptación, la soledad, la angustia y como los personajes van a ir atravesando situaciones sumamente traumáticas que los van a ir marcando, y a la vez, forjando sus personalidades.



El plato fuerte de Evangelion es su tema central, la discusión religiosa, donde cuestiona la existencia de un Ser supremo, principalmente al Dios del cristianismo: Es la lucha entre la humanidad y el Creador, la fe contra el iluminismo, la ciencia contra la religión.



La serie nos mete en contexto que en el año 2000 cayó un meteorito sobre la Antártida, y a partir de ese suceso conocido como el Segundo Impacto (el Primer Impacto es el meteorito que extingue a los dinosaurios), los casquetes polares se derriten, se provocan grandes inundaciones alrededor del mundo, se altera el clima, se producen hambrunas y guerras civiles que hacen que la población mundial se reduzca a la mitad. 15 años más tarde, cuando la sociedad se empieza a reconstruir, la humanidad debe enfrentar una nueva adversidad: El ataque de los Ángeles (o apóstoles en el manga), seres extremadamente gigantes, invulnerable a las armas convencionales, que extrañamente asedian la ciudad de Tokyo-3 (la reconstrucción de Tokyo). Paradójicamente la humanidad ya va estar preparada para la embestida de los ángeles, Tokyo-3 es una fortaleza y sus edificios están preparadas con armas y blindajes, además de que existen las unidades Evangelion o EVAs (robots gigantes biomecánicos) pilotados por adolescentes de 14 años.



Sólo voy a explicar antes de los spoilers como poder ver la serie y comprenderla, la serie se compone de 26 episodios (emitidas en Argentina en la señal I-Sat entre el 2002 y 2004) y la película The end of Evangelion (y me voy a enfocar en escribir sobre estas dos producciones sin ir más lejos al spin off u otras publicaciones). Seguramente vas a llegar al capítulo 24, y cuando veas el 25 y 26 no vas a cazar un futbol, y es que en estos dos últimos episodios es lo que piensan y sienten los protagonistas (principalmente Shinji) durante el “Proyecto de Complementación Humana”, que es el suceso que ocurre en la película: The End of Evangelion. Si, es un solo final, el de la película, lo demás es la psiquis de nuestro disociado protagonista. Popularmente se creía que existían dos finales: uno “bueno” (el de la serie) y uno “malo” (el de la película), pero no.



SPOILER: SEGUÍ LEYENDO BAJO TU PROPIA RESPONSABLIDAD



A medida que va transcurriendo la serie, nos vamos a ir enterando que pasó realmente en el 2000 en la Antártida, la información que la población sabe a través de medios comunicación y la educación formal es que cayó un meteorito que provocó el Segundo Impacto, sin embargo, lo que ocurrió realmente es que uno de estos Ángeles llamado Adam, apareció allí, se realizaron una serie de experimentos para reducirlo al tamaño de una pelota de tenis, al tiempo que se le extrajo material genético para producir los mechas Evangelion o EVA, muy a lo que refiere el Génesis de la biblia: “Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adam, y se quedó dormido: entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar; Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre” (Génesis 2:21-22).



Estos experimentos que se realizan en la Antártida son el puntapié para iniciar con el “Proyecto de Complementación Humana”, y acá podría disparar a explicar varios puntos: como por ejemplo que es el campo AT (en pocas palabras mantiene la forma del cuerpo humano y retiene el alma dentro de él, y que los ángeles y los EVAS pueden expandir para ser invulnerables prácticamente), pero vamos a limitarnos a que Organismos Gubernamentales planean disipar los campo AT del total de la humanidad para amalgamar a todas las almas en un ser único semejante a Dios, en el cuál la humanidad toda va a complementarse dejando de lado la angustia, la soledad y el vacío de sus corazones. Es por esto, que, al considerarlo una profanación, Dios ataca a la humanidad con ayuda de su ejército de ángeles con la intención de destruirla.



Vean la serie desde el punto de vista que quieran: los creyentes lo van a tomar como una blasfemia, pero les puedo asegurar que, a los 13 años, teniendo una postura sumamente crítica acerca de la existencia de un ser omnipresente, omnipotente, omnisciente y benevolente, fue un quiebre, una ruptura para mí. Ahora, desde el punto de vista de la humanidad en la serie, que encontró a través del desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, las herramientas para la redención y salvación eterna dejando de lado lo sagrado y la fe, a partir de allí, todo va a ser una carrera entre alcanzar la gloria eterna o ser destruidos.



Frutillitas del postre son las relaciones personales entre el protagonista Shinji y su padre Gendo, llenas de tensión, por momentos vas a odiar al progenitor, al final lo vas a comprender, o tal vez no, pero da una explicación sincera. El pibe un desgraciado, pierde la madre cuando era muy chico, es abandonado, realiza lo que le ordenen sin cuestionar para ser aceptado, es cobarde e introvertido. Su compañera piloto Asuka, otra de las protagonistas, aparece cuando ya va más de un cuarto de la serie, es extrovertida, arrogante, media infumable que al lado del pibe son como el agua y el aceite, también otra desgraciada, su historia mucho más cruda y oscura (esta te la dejo picando). Rei Ayanami, otra de las pilotos (y es como un requisito excluyente que los pilotos tengan 14 años y la hayan pasado mal en su vida), no te puedo contar todo, pero básicamente no puede morir por algo que no te voy a decir. En los EVAS hay algo extraño, una presencia que reconforta a sus pilotos. Y que decirte de The End of Evangelion, es toda una referencia cinematográfica del libro del apocalipsis de la biblia: La gran ramera en el cielo con gritos de parto, la bestia esperando para devorar al recién nacido. La serie es una joya, realizada incluso con dos mangos, varios minutos vamos a ver imágenes estáticas o cuadros repetidos en otros capítulos, los diálogos los emite el interlocutor del personaje que está en pantalla, o vamos a ver en primer plano objetos y/o paisajes, mientras que las escenas de acción te sacas el sombrero «.



Disfrútenla “God’s in his Heaven. All’s right whit the world”

Ulises Quimey Gallinares Brown

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp