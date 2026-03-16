Un vecino increpó a otro por arrojar basura en la vía pública; el hecho ocurrió ayer al mediodía en calle 7 en cercanías al barrio El Soñado.

Ayer al mediodía, Julio se encontraba circulando por calle 7 entre calle 25 y Carranza, cuando divisó a lo lejos que había un auto detenido con personas arrojando basura en la calle.

Efectivamente lo confirmó y lejos de ignorarlo, confrontó al mal vecino: “Flaco, ¿vos sos el que tirás mugre acá?”, le preguntó sin preámbulos. La otra persona, aun con la basura en la mano le respondió que lo estaba tirando “porque me estaba haciendo agua”.

Julio -quien vive a pocos metros del lugar- lejos de callarse le retrucó: “No, papá no podés hacer eso. Perdoname, pero te voy a tener que filmar”.

“Me pareció una falta de respeto para el barrio. No quería meterme en problemas, pero este tipo va a tirar basura ahí; sinceramente no sé quién es pero las chicas de las cooperativas hacen un trabajo impecable y que ensucien no parece justo”, explicó Julio a InfoBrandsen.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp