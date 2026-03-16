El hecho fue alertado por el grupo de vecinos “La Nueva Parada” y alegan que, si bien se hicieron los reclamos, no hubo respuestas.

Vecinos del barrio La Parada manifestaron su preocupación por la falta de recolección de residuos en la zona, una situación que -según denuncian- se viene repitiendo desde hace tres semanas y que ya genera problemas de higiene y salubridad.

De acuerdo con el testimonio de los Vecinos Unidos La Nueva Parada, el camión recolector debería pasar los martes y viernes, pero en las últimas semanas el servicio no se estaría cumpliendo de manera normal. “Hace más de tres semanas que no realiza el recorrido completo en la zona”, señalaron.

Según explicaron, en las pocas oportunidades en las que el camión pasó por el barrio lo hizo de manera parcial, dejando numerosas cuadras sin servicio. La consecuencia inmediata “es lo que se ve en las fotos: basura acumulada en los canastos y en la vía pública”, describieron los vecinos.

La situación, agregan, provoca malos olores y un foco sanitario que preocupa especialmente a quienes viven en el lugar. “Además de los animales rompen las bolsas, los residuos quedan desparramados y los roedores se hacen un festín”, expresaron.

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A esto se suma que, debido a las altas temperaturas que prolongan la temporada estival, las quintas de alquiler de la zona continúan funcionando y generando una mayor cantidad de residuos durante los fines de semana. “Se realizaron reclamos al subdelegado, pero no hubo respuestas ni soluciones”, remarcaron.

Por otra parte, también manifestaron preocupación ante el pronóstico de lluvias para los próximos días, ya que el estado de las calles podría dificultar aún más el ingreso del camión recolector al barrio: “Directamente no va a poder ingresar, agravando aún más la situación”.

Y remarcaron que cumplen con sacar los residuos en los días establecidos. “El municipio debería cumplir con prestar el servicio. Pedimos una solución urgente”, concluyeron.

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