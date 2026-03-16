El presidente de la Sociedad Rural habló sobre la necesidad de actualizar el COUT, la posibilidad de desarrollar un parque industrial sobre Ruta 6 y que “oponerse por oponerse es frenar el desarrollo de Brandsen”.

El presidente de la Sociedad Rural Coronel Brandsen, Gustavo Lorenti, pasó por Grassi.com (Estación Radio) y se refirió a distintos temas vinculados al desarrollo productivo del Distrito, entre ellos la posibilidad de avanzar con un parque industrial en la zona de la Ruta 6, la actualización del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT) y las dificultades que enfrenta el sector rural en materia de infraestructura y planificación.

El dirigente rural planteó que uno de los problemas recurrentes en la política local es la falta de claridad sobre el estado en que se reciben las gestiones municipales, lo que -según consideró- genera discusiones permanentes entre administraciones. “Sería mucho más claro que el mismo día que se produce la transición de una gestión a otra se diga cómo se recibe el municipio. Si no, dos años después estamos discutiendo si había cuatro máquinas trabajando o si había una sola”, señaló.

En ese sentido, ejemplificó con debates actuales vinculados a servicios e infraestructura municipal: “Son cosas muy gruesas. No estamos hablando de una diferencia de 300 pesos en la caja. Estamos hablando de si funcionan tres bombas o una sola en una planta depuradora, o si hay cuatro motoniveladoras o una”, sostuvo.

Lorenti agregó que, al no existir esa claridad inicial, con el paso del tiempo resulta imposible determinar responsabilidades reales sobre el estado de determinados servicios o infraestructuras.

DEBATE POR EL PARQUE INDUSTRIAL

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la posibilidad de desarrollar un parque industrial sobre la Ruta 6, una idea que ha surgido en distintas oportunidades en Brandsen como alternativa para impulsar la radicación de empresas y la generación de empleo.

Para Lorenti, el distrito necesita avanzar en proyectos de este tipo si pretende acompañar el crecimiento económico de la Región: “Vos vas por la Ruta 6 en San Vicente y tenés un parque industrial abierto y trabajando en pleno desarrollo. Vas por la Ruta 6 por Cañuelas y tenés un parque industrial fenomenal. Conviven plenamente con la actividad rural”.

Desde su perspectiva, el desarrollo industrial no necesariamente debe entrar en conflicto con el sector agropecuario. “Una cosa no quita la otra. ¿Por qué campo o industria? ¿Por qué industria o campo? Las dos cosas pueden ir de la mano si se planifica bien”, afirmó.

“Siempre se habló de un parque industrial verde, con industrias que no compliquen la parte ambiental. Oponerse por oponerse es frenar el desarrollo de Brandsen”, señaló en referencia a los distintos proyectos que han aparecido y que no han prosperado por diferencias entre las distintas fuerzas políticas a través de los años.

Al mismo tiempo, señaló que el Distrito ha perdido oportunidades de inversión por la demora en la toma de decisiones políticas: “Muchas veces los proyectos llegan y en vez de trabajarlos rápido entre todos, tardamos mucho en dar respuesta. Y mientras tanto las oportunidades pasan”.

IMPACTO AMBIENTAL Y DESARROLLO

Consultado sobre las críticas ambientales que suelen aparecer frente a algunos proyectos productivos o industriales, Lorenti consideró que el desafío está en minimizar el impacto a través de tecnología y controles adecuados. “Todo lo que hagas tiene impacto ecológico. Desde una central hidroeléctrica hasta poner paneles solares. No hay nada que sea 100% inocuo”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la evolución tecnológica permite reducir significativamente esos efectos: “Las tecnologías van avanzando. Incluso las centrales termoeléctricas que se plantean hoy tienen mucho menor impacto ambiental que las de hace años”.

También recordó que muchas actividades productivas del Distrito han mejorado sus procesos para reducir impactos ambientales: “Vos pensá en la producción avícola. Con el tiempo se fue trabajando para controlar el impacto ambiental. Hoy pasás por muchos establecimientos y el impacto es mínimo comparado con lo que era hace décadas”.

ACTUALIZACIÓN DEL COUT

Otro de los temas abordados fue la próxima discusión para modificar el Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT). En ese marco, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio solicitaron formalmente participar en la comisión honoraria que analizará posibles cambios.

Lorenti explicó que ambas instituciones consideran que pueden aportar una mirada técnica desde el sector productivo: “Entre las dos instituciones representamos a más de cien productores, comerciantes e industriales. Queremos participar para aportar técnicamente y pensar qué tipo de Brandsen queremos para el futuro”.

Entre los puntos que, según indicó, deberían revisarse se encuentran algunas restricciones vinculadas a distancias entre establecimientos productivos. “Si vos te ponés con un compás y marcás los 10 kilómetros o los 7 kilómetros de distancia entre establecimientos, prácticamente no podés producir nada. Te quedan tres islas”, sostuvo.

El entrevistado explicó que muchas de esas normas fueron elaboradas en otro contexto productivo y tecnológico: “Las cosas cambian. Cambian las tecnologías, cambian las formas de manejar los efluentes y los procesos productivos. Por eso hay que actualizar las normas”.

CAMINOS RURALES Y TIEMPOS POLÍTICOS

Durante la entrevista, Lorenti también se refirió a la situación de los caminos rurales y a la demora en la implementación de algunas herramientas de gestión, como la ordenanza vinculada a consorcios.

“Nosotros hace dos años y medio que estamos dando vueltas con la ordenanza de los consorcios y todavía no está funcionando como debería”, expresó.

En ese sentido, marcó diferencias entre los tiempos de la política y las necesidades de quienes producen. “Nosotros necesitamos respuestas rápidas. No podemos esperar dos años y medio para resolver un problema. Si se rompe un camino y no podés pasar, no podés esperar un año”, graficó.

EL BRANDSEN DEL FUTURO

Finalmente, Lorenti planteó que el desarrollo del distrito debe pensarse con una planificación clara que permita equilibrar el crecimiento urbano, industrial y rural. “Brandsen tiene que ser un lugar donde la industria y el campo caminen juntos”, afirmó.

También advirtió sobre la presión del crecimiento urbano proveniente del AMBA. “Estamos cerca de La Plata y del Conurbano, y eso genera presión inmobiliaria. Tenemos que tratar de mantener un pulmón verde que nos separe de esas zonas”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en la necesidad de ordenar el territorio para evitar un crecimiento desorganizado: “Hay que sectorizar. Definir dónde va la industria, dónde los barrios y dónde se mantiene la producción rural. Si no terminamos con barrios privados desparramados por todos lados”.

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