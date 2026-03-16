Comenzó una iniciativa comunitaria para limpiar, desmalezar y poner en valor el paseo del río. Ahora convocan a más vecinos a sumarse.

En el barrio Las Acacias, una iniciativa vecinal busca devolverle vida a un espacio natural como lo es el paseo del Río Samborombón. Desde el desde el grupo de feriantes, artesanos y emprendedores del barrio Las Acacias dialogaron con InfoBrandsen sobre la tarea voluntaria de limpieza y recuperación de la ribera que vienen realizando .

Con esfuerzo propio y la colaboración de algunos vecinos, se avanzó en tareas de desmalezamiento, recolección de residuos y mejoras estéticas del lugar. Entre las acciones realizadas también se destaca la pintura del puente del paseo, realizada con materiales que fueron donados por vecinos del barrio.

Según contaron, el objetivo es recuperar ese espacio para que vuelva a ser un punto de encuentro y disfrute para la comunidad, fomentando el cuidado del ambiente y el sentido de pertenencia por el barrio.

Sin embargo, el trabajo aún continúa y por eso decidieron convocar a más vecinos que quieran sumarse a la iniciativa. La ayuda puede ser con bolsas para juntar la basura que aparece durante las jornadas de limpieza, herramientas para el desmalezado o simplemente colaborando con las tareas.

“Somos personas con ganas de darle vida a lo que estaba olvidado y poner en valor el paseo del río”, expresaron, invitando a la comunidad a participar. La propuesta busca que, con el compromiso colectivo, el paseo del río vuelva a convertirse en un espacio cuidado y disfrutable para todo Brandsen. Quien quiera colaborar, puede comunicarse al 11 7232-4517.

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