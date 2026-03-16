El concejal de Fuerza Patria explicó que se requieren inversiones millonarias. Además: ¿Qué pasará con las multas a las motos?

En diálogo con Grassi.com, el concejal del oficialismo, Gastón Poncetta, se refirió a diversos temas de la agenda política y legislativa local, la problemática ambiental vinculada a la planta depuradora y la planta de reciclado, la integración de la Comisión Honoraria que trabaja en la modificación del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT) y los proyectos que se debatirán en la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de este lunes.

Durante la entrevista, el edil remarcó la importancia de que el municipio mantenga vínculos activos con el gobierno provincial, sobre todo para avanzar en obras de infraestructura que superan ampliamente la capacidad presupuestaria local: “Para un municipio como el de Brandsen es fundamental. Con algunos ministerios tenemos un acompañamiento muy importante, como el Ministerio de Salud o el Instituto Cultural, que han trabajado junto al municipio en distintas iniciativas”, explicó.

Sin embargo, reconoció que las obras de mayor envergadura, especialmente las vinculadas a infraestructura, son más complejas de concretar en el actual contexto económico.

“Quizá algo trascendente que tiene que ver con infraestructura u obras es bastante más difícil. Pero eso tiene que ver con la situación de recursos que la Nación le ha sesgado a la Provincia y, por ende, la Provincia también tiene menos recursos para bajar a los distritos”. Según Poncetta, esa situación explica por qué en algunos casos no se reflejan grandes obras como en otros momentos, pese a que existe diálogo institucional.

DEPURADORA Y PLANTA DE RSU

Uno de los ejes más importantes de la conversación fue la situación de la planta depuradora y de la planta de reciclado, dos cuestiones que el intendente Fernando Raitelli mencionó en reiteradas oportunidades como prioridades de gestión.

Poncetta aseguró que se trata de problemas complejos que requieren inversiones millonarias y que el municipio no está en condiciones de afrontar por sí solo: “Son dos cuestiones de agenda importantes que preocupan y que nos ocupan. Pero no estamos en condiciones de asumir ese problema desde el municipio”, afirmó.

El concejal recordó que el jefe comunal mantuvo reuniones con autoridades provinciales para plantear la problemática, entre ellas un encuentro con el ministro de Infraestructura bonaerense. “En enero del año pasado el intendente tuvo una reunión con el ministro Gabriel Katopodis y pudo llevarlo personalmente a la planta para mostrarle la situación. En ese momento se había comprometido a poner a disposición las herramientas necesarias desde el ministerio”, relató.

De todos modos, el edil insistió en que se trata de obras de enorme magnitud económica: “Se habló de cifras que rondaban los 15.000 millones de pesos, que era prácticamente el presupuesto total del municipio del año pasado”, explicó.

Además, remarcó que el problema de la planta depuradora no se limita a cuestiones superficiales, sino que responde a un sistema de tratamiento complejo que requiere una intervención integral.

“A veces se habla livianamente de que faltan bombas o que hay que cambiar una bomba, pero el problema es mucho más complejo. Una planta de tratamiento tiene procesos de aireación, decantación, cloración y distintos mecanismos técnicos que hacen al tratamiento del líquido cloacal”, detalló.

En ese sentido, agregó: “Podés tener seis bombas, pero si el sistema no funciona correctamente lo único que hacés es trasladar el líquido en crudo de un lugar a otro. El problema estructural sigue estando”.

UNA PROBLEMÁTICA QUE ATRAVIESA DISTINTAS GESTIONES

Poncetta también señaló que se trata de un problema histórico: “Son cuestiones estructurales que pasan los gobiernos y que no se han solucionado. No es un problema de una sola gestión”, sostuvo.

Aun así, aseguró que el tema forma parte de las prioridades del Ejecutivo y que el intendente está trabajando para encontrar alternativas: “Fernando es una persona muy perseverante. Cuando tiene un tema en la cabeza va a golpear todas las puertas que tenga que golpear para buscar una solución”.

DEBATE POR LA COMISIÓN HONORARIA DEL COUT

Otro de los temas abordados fue la integración de la Comisión Honoraria que participa en el análisis y la modificación del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT). En ese marco, distintas organizaciones han solicitado incorporarse formalmente al espacio, lo que abrió un debate sobre la participación de sectores ambientales y sociales.

Poncetta explicó que actualmente ya están representadas varias instituciones vinculadas al desarrollo productivo y comercial del Distrito: “Dentro de la comisión están diferentes instituciones, como el Colegio de Técnicos, el Colegio de Arquitectos, miembros del Ejecutivo y concejales. Son sectores que tienen que ver con la mayoría de los temas que se tratan”.

No obstante, señaló que podrían convocar a otras organizaciones cuando el tema lo requiera: “Si surge una cuestión específica referida al ambiente, también está la posibilidad de invitar a participar a organizaciones o especialistas. No necesariamente de manera permanente, pero sí para aportar una opinión técnica”.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de que las discusiones se den con criterios de equilibrio: “Todos queremos que el ambiente donde vivimos no se resienta, pero también es importante que en esos debates prime la coherencia y el sentido común”.

LAS MOTOS Y EL DEBATE POR LAS MULTAS

Por otra parte, Poncetta adelantó que la sesión ordinaria del Concejo Deliberante prevista para el lunes tendrá una agenda extensa, con más de veinte puntos a tratar. Entre ellos, uno de los más relevantes será la modificación de la ordenanza que establece el régimen de multas para motocicletas: “El tema de las motos venía discutiéndose desde hace tiempo. En su momento se decidió pasarlo a comisión para trabajar en modificaciones y lograr un consenso mayoritario”.

El concejal aseguró que el debate en comisión se extendió durante un largo tiempo y que se introdujeron cambios al proyecto original. “Estuvimos cerca de una hora trabajando sobre el tema. Se hicieron modificaciones y se incorporó una segmentación entre faltas leves y graves”, detalló.

Según indicó, las sanciones más altas estarán vinculadas específicamente a los casos de escapes modificados, uno de los principales reclamos de los vecinos. “Las multas más elevadas están pensadas para los escapes modificados voluntariamente, que generan ruidos molestos. Ese es el punto central del proyecto”, explicó.

En ese sentido, aclaró que las faltas leves no se verían afectadas por los montos máximos: “Las leves quedarían afuera de ese esquema. Las más altas, que pueden llegar hasta las 6000 unidades físicas, corresponden a las faltas graves”.

Finalmente, expresó su expectativa de que el proyecto pueda ser aprobado durante la sesión: “Nosotros entendíamos que habíamos logrado un consenso mayoritario para que el tema salga. Si hay que hacer algún ajuste más, se verá en la parlamentaria, pero la idea es que se pueda avanzar con la ordenanza”.

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