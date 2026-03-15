Hace instantes se registró un siniestro vial entre dos vehículos en cercanías del boliche bailable Ibiza, sobre la Ruta 215.

La sirena de Bomberos Voluntarios de Brandsen sonó tras el alerta por el accidente y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar.

De acuerdo a la información preliminar, uno de los vehículos involucrados sería de nuestra ciudad y el otro de la ciudad de La Plata.

En principio no se registraron personas heridas, mientras que los equipos de emergencia trabajan en el lugar.

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