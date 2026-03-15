Durante los últimos días se registraron dos intervenciones policiales en la ciudad de Brandsen, que derivaron en la aprehensión de dos personas por distintos motivos.

El primero de los hechos ocurrió el 11 de marzo, cuando personal policial procedió a interceptar a un hombre en calle Daguerre. Tras verificar sus datos en los sistemas informáticos, se constató que poseía una captura activa vigente desde el 16 de mayo de 2022, vinculada a una causa por averiguación de paradero.

En el caso intervino el Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal N° 3 de Morón, que dispuso la notificación de comparendo y posterior libertad, una vez cumplidas las actuaciones correspondientes.

El segundo episodio se registró el 12 de marzo, cuando efectivos policiales acudieron a calle 20 entre 8 y 9 debido a la presencia de un hombre que provocaba disturbios en la vía pública y se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Los uniformados procedieron a su aprehensión y realizaron el test de alcoholemia correspondiente. La causa fue caratulada como infracción a los artículos 72 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz de Brandsen.

En ambos casos se realizaron las actuaciones de rigor y se adoptaron las medidas previstas por la normativa vigente.

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