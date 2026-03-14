Un nuevo hecho de inseguridad se registró este sábado alrededor de las 11:30 de la mañana en calle Alberti, entre Ferrari y Mitre, en pleno centro de la ciudad.

Según se informó, la dueña de la bicicleta había ingresado a un local de la zona cerca de las 11:30, momento en el que dejó el rodado en el exterior.

De acuerdo con las cámaras de seguridad del lugar, alrededor de las 11:37 se observa a un hombre que pasa caminando por la vereda, toma la bicicleta y se retira del lugar.

Las imágenes del hecho comenzaron a circular entre vecinos con el objetivo de poder identificar al autor y recuperar la bicicleta.

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