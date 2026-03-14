La presidenta del Consejo Escolar de Brandsen, María Victoria Natalichio, habló en el programa Grassi.com (Estación Radio FM 90.7) sobre las medidas tomadas para responder al crecimiento de la matrícula en la Escuela Técnica N.º 1, entre ellas la llegada de nuevas aulas modulares y distintas obras para mejorar la infraestructura educativa.

Durante la entrevista, Natalichio explicó que recientemente se completó la entrega de cinco aulas modulares, que se suman a otras tres que ya habían llegado anteriormente. De esta manera, la institución cuenta actualmente con ocho aulas modulares destinadas a cubrir la necesidad de espacio ante el aumento de alumnos.

María Victoria Natalichio – Presidenta del Consejo Escolar de Brandsen

Según detalló, el pedido había sido realizado a fines de 2024 en el marco de la UGD (Unidad de Gestión Distrital) y tenía como objetivo garantizar la continuidad de las clases presenciales. “La Escuela Técnica tiene más de mil alumnos y era necesario dar una respuesta para asegurar la presencialidad plena”, señaló.

Las bases para instalar estos módulos ya habían sido construidas durante el año pasado. En ese momento se prepararon las vigas de apoyo para ocho aulas, de acuerdo con los planos requeridos por la empresa que provee las estructuras. La obra contó con materiales aportados por la cooperadora de la escuela y mano de obra a cargo del área de mantenimiento de la Provincia.

Natalichio explicó además que las aulas modulares son una solución transitoria, ya que existe el compromiso de avanzar con la construcción de cuatro aulas definitivas, una inversión que superaría los 520 millones de pesos. Una vez finalizadas esas obras, los módulos serán retirados.

En paralelo, el Consejo Escolar también trabaja en mejoras para el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. En ese sentido, recordó que durante el año pasado se colocaron 90 ventiladores en distintas escuelas, y que recientemente se sumaron 22 ventiladores adquiridos por el municipio y 15 enviados por la Provincia, que ya comenzaron a instalarse.

De cara al invierno, también está previsto el inicio del operativo de limpieza, reparación y encendido de calefactores, tareas que realizan gasistas matriculados dependientes del Consejo Escolar.

Aulas modulares que llegaron a la Escuela Técnica

Otro de los temas abordados fue la situación de los auxiliares escolares que habían sido designados bajo el artículo 13 durante la pandemia. Natalichio explicó que esos cargos cesaron el 28 de febrero, pero que la Provincia comenzó a autorizar nuevas designaciones. En una primera etapa se recuperaron ocho puestos, mientras que el resto se irá cubriendo a medida que se autoricen nuevas tandas.

“Cada vez que llega la autorización, realizamos inmediatamente el acto público para cubrir el cargo”, aseguró la presidenta del Consejo Escolar, quien también destacó el esfuerzo del personal de las escuelas mientras se completan las designaciones faltantes.

Finalmente, Natalichio señaló que el inicio del ciclo lectivo se desarrolló con normalidad en el distrito y que continúan los trabajos de mantenimiento en distintos establecimientos, como limpieza de tanques, desagote de pozos, recarga de matafuegos y obras puntuales en edificios escolares.

🎙️ Reportaje completo en Grassi.com Escuchá la entrevista completa con María Victoria Natalichio, presidenta del Consejo Escolar de Brandsen, donde habla sobre las aulas modulares, obras en las escuelas y el inicio del ciclo lectivo. Programa emitido por Estación Radio FM 90.7

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