Se trata de una medida transitoria que permitirá mejorar las condiciones de cursada mientras continúan los procesos administrativos para la construcción de cuatro nuevas aulas definitivas.

Se trata de una respuesta necesaria para una institución que hoy recibe a más de 1.000 alumnos y alumnas y necesita ampliar sus espacios para el normal desarrollo de las clases. La decisión de incorporar estas aulas modulares busca dar una solución inmediata, entendiendo que los estudiantes no pueden esperar los tiempos que demandan las obras de infraestructura.

En paralelo, se avanza con el proyecto para la construcción de cuatro aulas definitivas, una inversión que superará los 520 millones de pesos y que permitirá ampliar de manera permanente la capacidad del establecimiento.

Una intervención necesaria para empezar a saldar una deuda histórica con la Escuela Técnica N°1 y su comunidad educativa.

