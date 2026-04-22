Una vecina expresó su indignación por el deterioro de Pintos y apuntó contra la falta de respuestas de las autoridades locales.



El estado del boulevard Pintos volvió a generar fuertes reclamos por parte de los vecinos, quienes advierten sobre el deterioro de la calzada y el peligro que representa para quienes transitan por la zona.

En esta oportunidad Sandra, vecina de la Ciudad, hizo pública su queja a través de Comunidad InfoBrandsen, donde describió la situación con dureza. “Así está Pintos, una vergüenza”, expresó, y al mismo tiempo cuestionó la falta de mantenimiento, dejando entrever el malestar generalizado.

La vecina remarcó además el riesgo que implica el estado de la arteria, señalando que “Por suerte no se mató nadie todavía”, en referencia a posibles accidentes. “Si no se te rompe el auto o alguien en bici o moto tiene un accidente, ¿qué va a pasar? Nada, como siempre”, agregó.

En su descargo, Sandra también apuntó contra la dirigencia política en general: evidenciando su frustración ante lo que considera una falta de compromiso con los barrios. Asimismo, denunció una supuesta desigualdad en las obras: “Para los arreglos, lo que es parte del centro sí, por los barrios caminan para las elecciones”.

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