Usuarios reportan falta de servicio de internet y telefonía desde la noche del lunes; aún no hay respuestas concretas.

Manuel, vecino del barrio República, se comunicó con InfoBrandsen para alertar sobre una interrupción prolongada en los servicios de la empresa Movistar Argentina, que afecta tanto internet hogar como telefonía móvil en distintos puntos de la zona.

Según detalló, el inconveniente comenzó el pasado 21 de abril alrededor de las 21 horas y, desde entonces, continúa sin resolverse. “Es una caída masiva”, explicó, y agregó que el problema alcanzaría a más de 20 cajas de distribución, presuntamente por una falla en servidores.

Los vecinos ya realizaron los reclamos correspondientes y esperan una pronta solución por parte de la empresa, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas ni precisiones sobre cuándo se restablecerá el servicio. La situación genera malestar, especialmente en hogares que dependen de la conectividad para trabajar o estudiar.

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