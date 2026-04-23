El programa ofrece descuentos, planes de pago en cuotas sin interés y opciones especiales según la situación particular de cada contribuyente.

La Comuna informa que hasta el próximo jueves 30 se encuentra vigente el plan de moratoria para regularizar deudas, con beneficios y facilidades de pago; por lo que los contribuyentes pueden ponerse al día accediendo a importantes descuentos y opciones de financiación.

Entre los principales beneficios, se destaca la posibilidad de abonar al contado con hasta el 100% de descuento en intereses y recargos. Además, se ofrecen planes de pago en cuotas para facilitar la regularización.

Pueden adherirse todos los contribuyentes con deudas vencidas, incluyendo aquellos que cuenten con planes anteriores o procesos judiciales en curso, previo cumplimiento de las condiciones correspondientes.

Quienes deseen acceder a este plan pueden acercarse a la Dirección de Ingresos Públicos, ubicada en Ituzaingó 1062, de lunes a viernes de 8 a 13.30.

Prórroga Moratoria 2025 – Municipalidad de Brandsen

¿Quiénes pueden adherirse? Contribuyentes con deudas vencidas.

Personas con planes anteriores o juicios iniciados

(requiere previo pago de gastos judiciales). Beneficios y opciones disponibles Pago al contado Hasta 100% de descuento en intereses y recargos. Planes en cuotas Hasta 3 cuotas: 75% de descuento.

75% de descuento. Hasta 6 cuotas: 50% de descuento.

50% de descuento. Hasta 12 cuotas: sin interés.

sin interés. Hasta 24 cuotas: interés del 2% mensual. ¿Dónde realizar el trámite? La adhesión se realiza de forma presencial en la Dirección de Ingresos Públicos, ubicada en Ituzaingó 1062, de lunes a viernes de 08:00 a 13:30 hs. Desde el Municipio se destaca que esta prórroga busca brindar un alivio y una oportunidad para que cada contribuyente pueda regularizar su situación con tranquilidad.

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