El programa ofrece descuentos, planes de pago en cuotas sin interés y opciones especiales según la situación particular de cada contribuyente.
La Comuna informa que hasta el próximo jueves 30 se encuentra vigente el plan de moratoria para regularizar deudas, con beneficios y facilidades de pago; por lo que los contribuyentes pueden ponerse al día accediendo a importantes descuentos y opciones de financiación.
Entre los principales beneficios, se destaca la posibilidad de abonar al contado con hasta el 100% de descuento en intereses y recargos. Además, se ofrecen planes de pago en cuotas para facilitar la regularización.
Pueden adherirse todos los contribuyentes con deudas vencidas, incluyendo aquellos que cuenten con planes anteriores o procesos judiciales en curso, previo cumplimiento de las condiciones correspondientes.
Quienes deseen acceder a este plan pueden acercarse a la Dirección de Ingresos Públicos, ubicada en Ituzaingó 1062, de lunes a viernes de 8 a 13.30.
¿Quiénes pueden adherirse?
- Contribuyentes con deudas vencidas.
- Personas con planes anteriores o juicios iniciados
(requiere previo pago de gastos judiciales).
Beneficios y opciones disponibles
Pago al contado
Hasta 100% de descuento en intereses y recargos.
Planes en cuotas
- Hasta 3 cuotas: 75% de descuento.
- Hasta 6 cuotas: 50% de descuento.
- Hasta 12 cuotas: sin interés.
- Hasta 24 cuotas: interés del 2% mensual.
¿Dónde realizar el trámite?
La adhesión se realiza de forma presencial en la Dirección de Ingresos Públicos, ubicada en Ituzaingó 1062, de lunes a viernes de 08:00 a 13:30 hs.
Desde el Municipio se destaca que esta prórroga busca brindar un alivio y una oportunidad para que cada contribuyente pueda regularizar su situación con tranquilidad.
Contacto para consultas
Dirección de Ingresos Públicos
Ituzaingó 1062 — Brandsen
Horario: lunes a viernes de 08:00 a 13:30 hs.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp