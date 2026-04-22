El sábado 9 en el playón del barrio Los Pinos, una gran jornada con camaradería y con el fin de crear un espacio para las generaciones venideras.

El próximo sábado 9 de mayo, desde las 12, se realizará un evento solidario en el playón del barrio Los Pinos para recaudar fondos con el fin de construir el primer skatepark de la localidad. Habrá competencia de Best Trick; Jam Session; y servicio de cantina.

Esta movida es para la juventud y para ofrecer herramientas que llenen de sueños a las generaciones futuras para fortalecer la camaradería y el valor absoluto por la amistad. “Siempre es importante agradecer a todos y cada uno de los que ponen su granito de arena para que el skate siga creciendo en Brandsen. Son tiempos difíciles donde sabemos que el esfuerzo que tenemos que hacer para salir adelante es siempre inmenso”, agregaron.

“Esperamos que puedan apoyarnos en esta movida solidaria que llevamos adelante; hubo mucho acompañamiento de los comercios y vecinos de la Ciudad en apoyo a la actividad”, manifestó Matías Angrehs, organizador del evento.

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