Dos personas resultaron heridas tras chocar con una camioneta

El hecho tuvo lugar esta madrugada. Los jóvenes se desplazaban en moto e impactaron contra una Ranger que estaba estacionada.

Pasada la 1 de la mañana de este miércoles 22, un fuerte accidente tuvo lugar en San Martín al 500 entre Azcuénaga y Castelli; dos jóvenes que circulaban en motocicleta impactaron contra una camioneta Ford Ranger estacionada.

Si bien los motivos del siniestro están siendo investigados, lo concreto es que quienes viajaban en la moto terminaron con heridas de consideración y por ello fueron socorridos por personal de Salud, que arribó en dos ambulancias para luego trasladarlos al Hospital Municipal. En el lugar también trabajaron efectivos de Policía Comunal.

Fuente: DLN

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