Dijo que le robaron el auto en Las Acacias y no era verdad: fue aprehendido

Un hombre denunció el robo de su vehículo en la Ciudad, pero se descubrió que su intención era estafar al seguro.

En las últimas horas del martes se conoció que un hombre con domicilio en la Ciudad fue aprehendido por una denuncia falsa; la misma tuvo lugar en la Estación de Policía Local, donde afirmó que su Ford Escort había sido robado en el barrio Las Acacias.

Tras las tareas investigativas del GTO, se llevó a la conclusión de que el vehículo no había sido robado y que el motivo de la denuncia era para poder cobrar el seguro.

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