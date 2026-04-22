En mayo se realizará la 16º Edición de la Cena Solidaria de la Cooperadora del Hospital

La misma será en la Rural, contará con la participación de la humorista Gladys Florimonte y el cierre a puro baile con Los Chirimiki.

La comunidad de Brandsen volverá a reunirse en torno a una causa solidaria con la realización de la 16° Cena Solidaria organizada por la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal “Francisco Caram”. El evento tendrá lugar el sábado 9 de mayo a las 21 en la Sociedad Rural, con una propuesta que reúne gastronomía, espectáculos en vivo y sorteos.

El encuentro, que ya es una tradición en el calendario local, busca recaudar fondos para el nosocomio local, convocando a vecinos, instituciones y familias a colaborar mientras disfrutan de una noche completa. El menú incluirá tabla de picada como entrada, asado con chorizo y morcilla acompañado de ensaladas como plato principal, bebidas (vino, cerveza y gaseosa) y un cierre dulce con helado, café y postre.

Uno de los atractivos principales será el show en vivo de la actriz y humorista Gladys Florimonte, reconocida por su extensa trayectoria en teatro y televisión. Además, la velada contará con sorteos entre los asistentes, destacándose una rifa por un viaje para dos personas.

Como broche final, la música estará a cargo de la banda Los Chirimiki, que invitará a los presentes a cerrar la noche bailando.

El valor de la tarjeta fue fijado en $65.000, y desde la organización destacaron la importancia de la participación de la comunidad para sostener y mejorar los servicios del ‘Francisco Caram’.

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