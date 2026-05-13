“El Viejo Rafiki” lanzó un bono contribución para recaudar fondos destinados a su sede

La propuesta incluye importantes premios y busca acompañar el sostenimiento del espacio cultural. El sorteo se realizará el 21 de junio.

El Teatro “El Viejo Rafiki” puso en marcha un bono contribución con el objetivo de recaudar fondos para continuar sosteniendo y mejorando su sede, un espacio que desde hace años forma parte de la vida cultural de nuestra Ciudad.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la empresa Grido y ofrece diez premios vinculados a productos de la firma, entre ellos 4 kilos de helado, combos familiares, cajas de bombones, postres y palitos helados.

Según se informó, se emitirán 500 bonos con dos números cada uno y tendrán un valor de 5 mil pesos. El sorteo se realizará el próximo 21 de junio a las 12 en la sucursal de la heladería -Av. San Martín Nº 571-.

Desde la organización indicaron que lo recaudado será destinado al mantenimiento y fortalecimiento de la sede del teatro, un espacio independiente que desarrolla actividades culturales, teatrales y comunitarias en la ciudad.

Quienes deseen colaborar podrán hacerlo mediante transferencia al alias “TEATRO.RAFIKI”.

PREMIOS DEL BONO CONTRIBUCIÓN

4 kilos de helado 1 familiar + 2 tentaciones 2 kilos de helado 1 kilo y medio de helado Caja de bombones a elección Caja de bombones a elección Caja de postre a elección Caja de postre a elección Caja de palitos a elección Caja de palitos a elección

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