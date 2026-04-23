El Municipio, junto a organizaciones y actores locales, promovió un espacio de articulación para fortalecer iniciativas sostenibles y proyectar políticas de producción y consumo responsables.

En el Museo y Archivo Histórico local se desarrolló la primera Mesa Participativa de Economía Circular, una iniciativa impulsada por la Dirección de Política Ambiental del Municipio en articulación con Sinergia Circular.

El encuentro reunió a una treintena de personas entre empresarios locales, organizaciones, emprendedores y representantes de instituciones con el objetivo de intercambiar experiencias, generar vínculos y avanzar en la construcción de una red orientada a modelos más eficientes en el uso de los recursos.

La jornada se enmarca en una estrategia que busca repensar todo el proceso productivo, desde el diseño y uso de materias primas hasta la gestión final de los residuos, priorizando la reducción, la reutilización y la valorización de materiales.

Durante la actividad, Verena Boheme, directora ejecutiva de la Fundación Manos Verdes, destacó la importancia del encuentro y su alcance regional: “Esta jornada de economía circular, que es justamente una mesa participativa que une a los actores de la economía circular de la Ciudad, pero también de la Región”.

Además, remarcó el origen y los objetivos del proyecto: “Este es un proyecto financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo promover la economía circular en Argentina. Estamos muy contentos de poder reunir diferentes actores, desde el emprendedor hasta la gran industria y el municipio, para trabajar juntos y pensar en proyectos futuros”.

En la misma línea, el director de Ambiente Ignacio Storni, subrayó la necesidad de consolidar el desarrollo de esta temática a nivel local: “La economía circular es una temática que en Brandsen está poco desarrollada, y la intención que tenemos junto con la Fundación Manos Verdes es conectar a los actores locales y poder desarrollar distintos proyectos relacionados a la economía circular”.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de espacios de trabajo conjunto continuarán realizándose con el fin de fortalecer las iniciativas locales y generar herramientas que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo más sustentable en el Distrito.

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