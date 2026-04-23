El hecho tuvo lugar en la noche del miércoles. “Apelo a la buena voluntad para intercambiar datos”, dijo el damnificado.

Un lector de InfoBrandsen se comunicó para pedir colaboración tras un hecho ocurrido ayer miércoles a las 20.37, sobre Ruta 215, entre Larrea y Alberti, frente a Farmacia del Río.

Según relató, un vehículo que circulaba por la zona pasó muy cerca de su camioneta Peugeot Partner que se encontraba estacionada, provocando el impacto que terminó dañando uno de sus espejos laterales. A su vez, adjuntó dos videos donde se puede observar la secuencia del hecho, lo que podría ayudar a identificar al vehículo involucrado.

El vecino indicó que se trataría de un auto similar a un Chevrolet Tracker o modelo parecido, aunque no pudo precisar mayores precisiones. “Apelo a la buena voluntad para intercambiar datos”, estimó con la intención de poder encontrarlo

Si alguien reconoce el vehículo o cuenta con información, o si el conductor desea comunicarse, puede hacerlo directamente con Nicolás al 2223 50-3517.

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