Esta madrugada, tres ladrones se llevaron un millón de pesos y joyas tras entrar a una vivienda.

La inseguridad vuelve a ser noticia en Brandsen ya que este viernes por la madrugada, una pareja de adultos mayores sufrió el robo en su vivienda en la localidad de Gómez, a manos de tres malhechores.

El hecho sucedió alrededor de las 2.30 de la madrugada, cuando los malvivientes, armados, ingresaron al hogar en la calle 312, entre Cesaretti y Diagonal Piermartini. Los mismos se desempeñaron con mucha violencia y amenazaron a las víctimas; un hombre de 76 años y su esposa de 75.

Los delincuentes, tras reducir a los dueños de la casa, los amenazaron de muerte y los maniataron con cables. Tras exigir dinero, finalmente se hicieron de un millón de pesos y las alianzas de oro que portaba el matrimonio en ese momento para luego huir; ahora son intensamente buscados por Policía.

