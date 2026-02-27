Necrológicas semanales: 27 de febrero 2026

ROBERTO LEDESMA

Falleció el 23-02-2025

Q.E.P.D: Sus hijos, sus hijos políticos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 24-02-2026 a las 10.30 hs.

Honras fúnebres a cargo de:

