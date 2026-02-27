El Club Las Mandarinas extendió el concurso para reconocer a mujeres del barrio

Desde la entidad buscan reconocer a aquellas con su compromiso y servicio, transforman la vida de nuestra comunidad.

El Club Deportivo y Fomento Las Mandarinas extendió el plazo para la convocatoria que busca reconocer a mujeres del barrio que dejaron su huella en la comunidad. En el concurso, quien lo desee, podrá postular a su candidata; habrá premios, diplomas y menciones especiales.

Desde la entidad remarcaron que cada mujer preseleccionada deberá tener domicilio actual en el barrio, o de lo contrario, ser una referente dentro del mismo. Puede que integre una institución o no, pero sí es requisito, que se destaque “por su compromiso y servicio a la comunidad”.

Por lo cual, la elegida puede ser una comerciante, emprendedora, una profesional o una simple vecina con una historia que la haga merecedora del reconocimiento. No hay límite para presentar la cantidad de postulantes, aunque se requiere escribir un texto de hasta una carilla y media en Word, donde resalte ·su labor e importancia para la comunidad, destacando sus cualidades y reconociendo el trabajo que realiza para mejorar la vida de los vecinos y su impacto positivo en el barrio.

La convocatoria -en principio- culminaría este viernes 27, pero ahora el plazo se extendió hasta el miércoles 11 de marzo y los resultados -que iban a darse el domingo 8 en el Día Internacional de la Mujer, ahora se darán el sábado 14 de marzo por las redes del club. La premiación se llevará a cabo en un evento a realizarse en las instalaciones del Club Las Mandarinas.

Habrá premios a las tres mejores historias y diplomas a todos los participantes. Si el Jurado lo decidiera se entregarán menciones especiales. El jurado calificador estará compuesto por Darío Núñez, Graciela Canteros y María José Núñez, no pudiendo ser las mujeres de este jurado propuestas en el concurso.

Para más información, comunicarse con Gabriel Canteros, presidente del área de Fomento (2223 49-0960). Las bases y condiciones del concurso pueden encontrarse haciendo click acá

