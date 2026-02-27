Aquel distrito avanza con la modernización del alumbrado público y suma tres nuevos barrios con cobertura al 100 %.

El Municipio de San Vicente continúa consolidando su compromiso con la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de vida de los vecinos, a través de la ampliación de la red de iluminación pública con tecnología LED en diferentes barrios del distrito.

Con estas intervenciones, los barrios Villa Amelia, El Roll y 17 de Octubre se incorporan oficialmente al listado de sectores con cobertura total de luminarias LED, alcanzando así el 100 % de recambio en estas zonas.

En una reciente recorrida por el barrio 17 de Octubre, el intendente Nicolás Mantegazza supervisó los avances en la instalación de nuevas luminarias LED, acompañando a los vecinos y escuchando sus inquietudes sobre las mejoras en infraestructura urbana.

La iniciativa forma parte de un plan integral que se desarrolla en toda la comuna, con el objetivo de contar con calles más iluminadas y espacios más seguros en cada rincón del distrito. En diálogo con los vecinos, el jefe comunal destacó: “Cambiamos 450 luces y estas son las últimas en estos tres barrios”.

Además, agregó: “Terminamos de hacer el recambio 100 % LED. A esto se suman las tareas que venimos llevando adelante también en Villa Amelia y El Roll. Estas luces nos permiten tener el barrio más seguro, más iluminado. Estamos llegando a cada barrio, lo que se traduce en ahorro energético, seguridad y embellecimiento para la ciudad”.

La modernización del alumbrado público ya había sido completada al 100 % con tecnología LED en distintos barrios del distrito. En la localidad de Alejandro Korn, cuentan con cobertura total los barrios Versalles, Los Naranjos, El Rosedal, Santa Ana y Matadero, sumando a Villa Amelia, El Roll y 17 de octubre, donde todas sus cuadras disponen de luminarias LED que mejoran la visibilidad, fortalecen la seguridad y promueven un uso más eficiente de la energía.

Por su parte, en la ciudad de San Vicente, la transformación también alcanzó el 100 % en los barrios Santa Rosa, Eva Perón, Pueblo de la Paz, 8 de octubre, Cementerio, Quinta de Perón, Santa Inés, Pueblo Originario, el Centro y La Laguna, consolidando una red de iluminación moderna y sustentable que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos.

“Las luminarias LED no solo aumentan la visibilidad en las calles, sino que además permiten una reducción significativa del consumo energético en comparación con los sistemas tradicionales, generando ahorro para el Estado municipal y mayor durabilidad de los equipos, con menos mantenimiento a largo plazo”, consignaron desde aquella Comuna

Por último, subrayaron que esta política de infraestructura se enmarca “en un plan más amplio de obras públicas que busca responder a las necesidades de los vecinos y transformar el territorio con servicios de calidad que impacten positivamente en la vida cotidiana de las familias”.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp