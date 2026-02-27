Robaron dos motocicletas de un campo en Ruta 215

El hecho se dio a conocer en las últimas horas; hace dos semanas se habían llevado 3 millones de pesos.

Un extraño robo cometido ubicada fuera del casco urbano, en cercanías a la rotonda del barrio Los Bosquecitos (Ruta 215, km 40), dejó como saldo la sustracción de dos valiosas motocicletas Honda CRF50F que estaban en el quincho del predio.

Así lo informaron fuentes policiales, quienes precisaron que el ilícito ocurrió en la misma propiedad donde el pasado 13 de febrero sustrajeron 3 millones de pesos, indicándose que su propietario es de nacionalidad norteamericana.

También se puntualizó que el robo fue descubierto por una empleada de limpieza del establecimiento rural. Enseguida lo comunicó al damnificado y a la Policía. Por el momento, nada se sabe de los ladrones ni de las motos.

Fuente: El Día

Imagen ilustrativa.

