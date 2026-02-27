La actualización de los valores alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono y se aplicará en marzo.

El Gobierno nacional aplicará desde marzo una suba parcial en los impuestos sobre los combustibles, medida que se trasladará de forma directa al precio del litro de nafta y gasoil. La decisión fue oficializada mediante el decreto 116 y comenzará a regir desde el domingo 1 de marzo

La actualización alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Según la medida, el incremento promedio será del 1,1%. El ajuste impactará en los surtidores con aumentos impositivos que se reflejarán automáticamente en los valores finales al público.

De acuerdo con lo establecido, el litro de nafta súper tendrá una suba impositiva de $17,38, mientras que el gasoil registrará un aumento de $14,88. El Ejecutivo resolvió además postergar parte de los incrementos pendientes acumulados durante 2024 y los primeros trimestres de 2025.

LOS DETALLES DEL AUMENTO

El decreto indicó que la actualización responde al mecanismo automático de revisión trimestral de los tributos, vigente desde 2018 y vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Aunque los ajustes están previstos para enero, abril, julio y octubre, en varios períodos fueron diferidos para moderar efectos inflacionarios.

La normativa oficial sostiene que la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, con el objetivo de evitar un traslado más fuerte a los precios finales. De este modo, el aumento aplicado ahora es parcial respecto de los ajustes acumulados.

Desde el año pasado, la petrolera YPF modificó su esquema de comunicación de precios y avanzó con ajustes segmentados por regiones, horarios y niveles de demanda. Ese sistema derivó en valores dinámicos en los surtidores y complejizó el seguimiento del precio final del combustible en todo el país.

