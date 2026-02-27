El Centro Integrador comunitario Alejandro Korn continúa generando herramientas para la inserción laboral y el crecimiento personal. El espacio amplía su propuesta con talleres de gastronomía, peluquería y cocina, promoviendo capacitación gratuita y abierta para toda la comunidad.



Jornada de cocina comunitaria



En los últimos días se llevaron adelante jornadas de cocina donde niños, adolescentes y adultos participaron de un taller de budines caseros. Con batidor en mano y mucho entusiasmo, los participantes compartieron una experiencia de aprendizaje colectivo que combinó técnicas básicas de repostería con el valor del trabajo en equipo.



La actividad permitió no solo incorporar conocimientos prácticos, sino también fortalecer los lazos comunitarios en un clima de compañerismo y participación.



Emprendimiento Gastronómico



Continúan las clases de Emprendimiento Gastronómico, una propuesta teórico-práctica destinada a quienes buscan iniciar un proyecto propio o sumar nuevas herramientas en la cocina.



Durante los encuentros se trabajan técnicas de cocción, métodos básicos de elaboración y herramientas fundamentales para dar los primeros pasos en un proyecto gastronómico, además de incorporar conocimientos útiles para la vida diaria. Las clases se dictan todos los miércoles de 11 a 13 horas.



Nueva clase de Peluquería



El CIC también amplió su oferta formativa con una nueva clase de peluquería, donde los asistentes aprenden técnicas profesionales de corte, tintura, coloración, brushing, alisado y peinados.



Esta capacitación gratuita brinda herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo de oficios, fortaleciendo la autonomía económica de los vecinos y vecinas. Las clases se dictan los martes y miércoles de 8 a 9.30 horas.



Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, y se desarrollan en el CIC Alejandro Korn, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 29500. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2224-545678.



De esta manera, el Municipio de San Vicente continúa promoviendo políticas públicas que impulsan la capacitación, el emprendedurismo y la integración social, generando más oportunidades para toda la comunidad.

